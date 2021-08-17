О мочевом пузыре Лукашенко и о том, за что ему благодарен

Как Лукашенко слил Путина и Порошенко

Интервью Дмитрия Гордона с экс-начальником СБУ в Донецкой и Луганской областях Украины генералом Александром Петрулевичем в программе "ГОРДОН".

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Генерал СБУ Петрулевич. Кто такие талибы, чего они хотят и пойдут ли войной на Россию (17 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.