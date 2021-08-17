Дмитрий Гордон - Генерал СБУ Петрулевич. Кто такие талибы, чего они хотят и пойдут ли войной на Россию (17 Августа 2021)
Опубликовано: 17 Августа 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Интервью Дмитрия Гордона с экс-начальником СБУ в Донецкой и Луганской областях Украины генералом Александром Петрулевичем в программе "ГОРДОН".
*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.
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