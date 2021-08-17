Политическая Россия - Тему ущемления русских подняли на уровне Госдумы (17 Августа 2021)
Опубликовано: 17 Августа 2021
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«Фундамент межнациональной розни в нашей стране – это ущемление русских», – заявил заместитель спикера Госдумы, телеведущий Пётр Толстой. Теперь наши сограждане обсуждают в соцсетях и блогах, что это вообще было: попытка использовать общественный запрос в преддверие выборов в парламент, или маркер грядущих сдвигов в российской внутренней политике
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