Зачем сносить заводы, когда наша зависимость от импорта растёт

"Просто шуток" не бывает. Шутка - всегда мощное оружие (Платон Беседин)

"Не русские, а ноющая кучка дерьма": чиновник из Единой России высказался о своём народе

«Фундамент межнациональной розни в нашей стране – это ущемление русских», – заявил заместитель спикера Госдумы, телеведущий Пётр Толстой. Теперь наши сограждане обсуждают в соцсетях и блогах, что это вообще было: попытка использовать общественный запрос в преддверие выборов в парламент, или маркер грядущих сдвигов в российской внутренней политике

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