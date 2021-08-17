В этом выпуске:

- Узбекистан сбил афганский военный самолёт;

- Штаты заморозили афганские активы, хранящиеся в США;

- Пентагон объявил о планах снова создать в Германии артиллерийское командование времён холодной войны;

- Пекин добивается права на бесплатный лов в российских водах;

- Эпоха дешевой нефти уходит в прошлое – себестоимость добычи достигла максимума за 10 лет;

- В автосалонах – дефицит автомобилей Lada;

- Власти решили потратить на духовно-нравсвтенное развитие в интернете еще 7 миллиардов рублей;

- 336 миллионов из бюджета будет потрачено на создание системы, которая займётся сбором данных абонентов;

- В Подмосковье разбился военно-транспортный самолёт.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Байден и Афган. Снова Першинги. Ловись, рыбка! Галопом по Европам (17 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.