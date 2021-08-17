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Константин Сёмин. Байден и Афган. Снова Першинги. Ловись, рыбка! Галопом по Европам 17.08.2021

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Константин Сёмин 17.08.2021. Байден и Афган. Снова Першинги. Ловись, рыбка! Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Байден и Афган. Снова Першинги. Ловись, рыбка! Галопом по Европам (17 Августа 2021)

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Опубликовано: 17 Августа 2021

В этом выпуске:
- Узбекистан сбил афганский военный самолёт;
- Штаты заморозили афганские активы, хранящиеся в США;
- Пентагон объявил о планах снова создать в Германии артиллерийское командование времён холодной войны;
- Пекин добивается права на бесплатный лов в российских водах;
- Эпоха дешевой нефти уходит в прошлое – себестоимость добычи достигла максимума за 10 лет;
- В автосалонах – дефицит автомобилей Lada;
- Власти решили потратить на духовно-нравсвтенное развитие в интернете еще 7 миллиардов рублей;
- 336 миллионов из бюджета будет потрачено на создание системы, которая займётся сбором данных абонентов;
- В Подмосковье разбился военно-транспортный самолёт.

 

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