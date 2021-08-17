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НАШ. Важное. Заявление Байдена по Афганистану. Погром от Нацкорпуса 17.08.2021

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НАШ 17.08.2021. Важное. Заявление Байдена по Афганистану. Погром от Нацкорпуса
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НАШ - Важное. Заявление Байдена по Афганистану. Погром от Нацкорпуса (17 Августа 2021)

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Опубликовано: 17 Августа 2021

Обсуждаемые темы:
- События в Афганистане. Эвакуация украинцев. Международная реакция
- Ситуация на Институтской. Противостояние Зеленского и Кличко
- Кабмин очертил, кто мог бы попасть под амнистию после деоккупации
- Янукович написал "праздничное письмо" украинцам

 

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