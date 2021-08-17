Марафон. Меркель едет к Путину перед встречей с Зеленским. "Крымская платформа"

Марафон. Встреча Зеленского и Байдена. Засилье секунд-хенда в Украине

Обсуждаемые темы:

- События в Афганистане. Эвакуация украинцев. Международная реакция

- Ситуация на Институтской. Противостояние Зеленского и Кличко

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- Янукович написал "праздничное письмо" украинцам

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