Соловьёв LIVE - «Спасибо деду за победу». США сдают Афганистан. Кризис театра. Наши с Борисом Якеменко (17 Августа 2021)
Опубликовано: 17 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Шок! Кедми одной фразой объяснил «исчезновение» армии Афганистана, тщательно подготовленной США
Еще
Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
Льют, а не кончается. Новый слив персональных данных навальнистов.
ГЛАВНАЯ ТЕМА «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ» США СДАЮТ АФГАНИСТАН.
- Второй Вьетнам США. Бегство в панике из Афганистана?
- Почему деньги никогда не победят идеи?
- Должна ли Россия вернуться в Афганистан?
- Как Афганистан едва не стал 16-й республикой СССР?
В гостях - журналист-международник Эргашев Улугбек (Ташкент)
ТЕМА: КРИЗИС ТЕАТРА.
- Громкая премьера в Театре Советской Армии о Казанском убийце.
- Какие времена - такие и Раскольниковы?
- Атака на Шойгу через театр - зачем и кому это выгодно?
В гостях: режиссёр, актёр, сценарист Игорь Афанасьев.
Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте
*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Спасибо деду за победу». США сдают Афганистан. Кризис театра. Наши с Борисом Якеменко (17 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.