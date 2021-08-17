«Катастрофа для Америки» Байден оправдал бегство США из Афганистана и приплел Россию и Китай

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

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СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

Льют, а не кончается. Новый слив персональных данных навальнистов.

ГЛАВНАЯ ТЕМА «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ» США СДАЮТ АФГАНИСТАН.

- Второй Вьетнам США. Бегство в панике из Афганистана?

- Почему деньги никогда не победят идеи?

- Должна ли Россия вернуться в Афганистан?

- Как Афганистан едва не стал 16-й республикой СССР?

В гостях - журналист-международник Эргашев Улугбек (Ташкент)

ТЕМА: КРИЗИС ТЕАТРА.

- Громкая премьера в Театре Советской Армии о Казанском убийце.

- Какие времена - такие и Раскольниковы?

- Атака на Шойгу через театр - зачем и кому это выгодно?

В гостях: режиссёр, актёр, сценарист Игорь Афанасьев.

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*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Спасибо деду за победу». США сдают Афганистан. Кризис театра. Наши с Борисом Якеменко (17 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.