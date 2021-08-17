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Дождь. Афганистан в руках талибов. Атака на сторонников Навального. В Беларуси запретят Союз писателей? 17.08.2021

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Телеканал Дождь 17.08.2021. Афганистан в руках талибов. Атака на сторонников Навального. В Беларуси запретят Союз писателей?
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Телеканал Дождь - Афганистан в руках талибов. Атака на сторонников Навального. В Беларуси запретят Союз писателей? (17 Августа 2021)

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Опубликовано: 17 Августа 2021

С 15 августа Афганистан находится под контролем талибов*. За несколько дней тысячи афганцев пытались покинуть страну. Тем временем, члены «Талибана»*  уже начали выпускать заявления. По данным СМИ, сторонникам движения приказано не занимать пустующие здания посольств, а также не останавливать машины с дипномерами. Также талибы заявили, что не намерены монополизировать власть в Афганистане и объявили общую амнистию для правительственных чиновников. 

 

Верховный суд Белоруссии возбудил гражданское дело о ликвидации общественного объединения "Союз белорусских писателей". Об этом сообщила писательская организация во вторник в своем Telegram-канале.


*Решением Верховного суда России движение «Талибан» признано террористическими и запрещено на территории РФ

 

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