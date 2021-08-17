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Время покажет (17 Августа 2021)

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Опубликовано: 17 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске: 

- гуманитарная катастрофа в Афганистане;

- США обвиняет Китай в создании коронавируса.

 

Наконец решились, после нескольких дней странного молчания США наконец сделали заявление о катастрофе в Афганистане. На что готовы Штаты, чтобы отвлечь мир от афганского позора? Новый миграционный кризис, тысячи беженцев до сих пор пытаются покинуть Афганистан любой ценой. Пока американцы с комфортом вывозят собак, афганцы вынуждены бросать даже грудничков. Куда хлынут толпы беженцев и не окажутся ли они в России?

 

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