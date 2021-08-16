Открытый эфир - Афганский урок и первые ракеты мира (16 Августа 2021)
Опубликовано: 17 Августа 2021
Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников
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- Афганский урок: как талибам* удалось захватить страну в считанные недели и чем им в этом помогли американские и английские спецслужбы? И почему посольство США пришлось эвакуировать в спешке?
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* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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