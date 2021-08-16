Открытый эфир. Судейство на Олимпиаде и проклятья за объятья 10.08.2021

- Афганский урок: как талибам* удалось захватить страну в считанные недели и чем им в этом помогли американские и английские спецслужбы? И почему посольство США пришлось эвакуировать в спешке?

- Вспышка справа: в Киеве националисты переходят в наступление; как связаны погромы на Банковой с отставкой министра МВД Украины Арсена Авакова? Готов ли опальный силовик брать власть огнем и мечом?

- Коронный номер: кто на протяжении 20 лет помогал США проводить тайные опыты с коронавирусами?

- Жизнь замечательных судей: сколько США уже потратили на то, чтобы ученые из Евросоюза обвинили в создании COVID-19 не военных в Америке и Британии, а Китай?

- Первые ракеты мира: почему глава стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Америка сейчас значительно отстает от России сразу в трех ключевых видах современных вооружений?

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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