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Открытый эфир. Афганский урок и первые ракеты мира 16.08.2021

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Открытый эфир 16.08.2021. Афганский урок и первые ракеты мира
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Открытый эфир - Афганский урок и первые ракеты мира (16 Августа 2021)

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Опубликовано: 17 Августа 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Афганский урок: как талибам* удалось захватить страну в считанные недели и чем им в этом помогли американские и английские спецслужбы? И почему посольство США пришлось эвакуировать в спешке?

 

- Вспышка справа: в Киеве националисты переходят в наступление; как связаны погромы на Банковой с отставкой министра МВД Украины Арсена Авакова? Готов ли опальный силовик брать власть огнем и мечом?

 

- Коронный номер: кто на протяжении 20 лет помогал США проводить  тайные опыты с коронавирусами?

 

- Жизнь замечательных судей: сколько США уже потратили на то, чтобы ученые из Евросоюза обвинили в создании COVID-19 не военных в Америке и Британии, а Китай?

 

- Первые ракеты мира: почему глава стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Америка сейчас значительно отстает от России сразу в трех ключевых видах современных вооружений?

 

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

 

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