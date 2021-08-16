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В минувшее воскресенье столица Афганистана встала в одну бесконечную пробку. Едва заслышав о приближении талибов*, жители Кабула в панике покидали город. Многотысячная афганская армия без боя сдалась на милость боевикам. Военные, от солдат до генералов, уносят ноги из страны. Подал в отставку и бежал с семьей и президент Афганистана Ашраф Гани. Армия США эвакуировала свое посольство из Кабула.

Вопрос, который задают сегодня, пожалуй, все: как талибы* распорядятся столь скоропостижно свалившейся на них властью? Почему экипированная и обученная американскими инструкторами афганская армия не сумела дать достойный бой? Справедливы ли утверждения, что Афганистан стал для США «вторым Вьетнамом», и что это обстоятельство может сильно подорвать авторитет Америки на международной арене?

Об этом в программе «Между тем» - председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной Афганистан: чем грозит победа «Талибана»* (16 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.