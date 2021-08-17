Сенсация. Талибы* принесли спокойствие в Кабул. Интервью посла РФ в Кабуле​

«Катастрофа для Америки» Байден оправдал бегство США из Афганистана и приплел Россию и Китай

«Спасибо деду за победу». США сдают Афганистан. Кризис театра. Наши с Борисом Якеменко

Включайте «Соловьёв LIVE» - Михеев говорит!

- СРОЧНО: Расстрел в аэропорту Кабула

- Янки кинули всех

- Лавров о талибах*

- Крушение ИЛ

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО. Расстрел в аэропорту Кабула. Янки кинули всех. Лавров о талибах*. Михеев говорит (17 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.