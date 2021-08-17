Соловьёв LIVE - СРОЧНО. Расстрел в аэропорту Кабула. Янки кинули всех. Лавров о талибах*. Михеев говорит (17 Августа 2021)
Опубликовано: 17 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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- СРОЧНО: Расстрел в аэропорту Кабула
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- Крушение ИЛ
*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.
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