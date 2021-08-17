В эфире телеканала НАШ ток-шоу "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ КАРАСЕВА" с Вадимом Карасевым. Сегодня обсуждаем в эфире:

Ужас и отчаяние. Афганистан превратился в сущий ад. Тысячи людей пытаются любым образом покинуть страну. Вместе с ними убегают и США. Это уже не вывод войск, а срочная, вынужденная эвакуация. Изменится ли теперь мир? Соединенные Штаты потерпели поражение? И может ли этот сценарий повториться в Украине?

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

Смотрите онлайн НАШ "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ КАРАСЕВА". СПЕЦЭФИР: США потерпели поражение в Афганистане? Может ли этот сценарий повториться у нас (17 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.