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Дождь. Полиция у участников митинга за Навального. Афганистан. Новое медиа Протасевича 18.08.2021

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Телеканал Дождь 18.08.2021. Полиция у участников митинга за Навального. Афганистан. Новое медиа Протасевича
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Телеканал Дождь - Полиция у участников митинга за Навального. Афганистан. Новое медиа Протасевича (18 Августа 2021)

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Опубликовано: 18 Августа 2021

Новости приходят и ночью, и ранним утром, пока вы еще спите. Чтобы вы ничего не пропустили, Дождь теперь пойдет и утром. В курс дела вас введут наши журналисты и приглашенные ведущие, которых, казалось бы, сложно представить себе в роли телевизионщиков. Смотрите включения корреспондентов, гостей эфира, дискуссии, анонсы дня грядущего и итоги дня ушедшего каждый день по будням с 8 до 11 утра — это будет «Утро на Дожде».

 

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