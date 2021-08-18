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Утренний разворот. Майерс и Соломин. Орлова. Лукашевич. Колосов 18.08.2021

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Утренний разворот 18.08.2021. Майерс и Соломин. Орлова. Лукашевич. Колосов
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Утренний разворот - Майерс и Соломин. Орлова. Лукашевич. Колосов (18 Августа 2021)

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Опубликовано: 18 Августа 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Маша Майерс и Алексей Соломин.

Спикеры и гости эфира:

 - Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в США 

 - Ася Рак, экономический обозреватель

 - Вадим Лукашевич, авиаэксперт, кандидат технических наук

 - Антон Колосов, адвокат

 

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