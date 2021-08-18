Утренний разворот - Майерс и Соломин. Орлова. Лукашевич. Колосов (18 Августа 2021)
Опубликовано: 18 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Взрыв в Воронеже. Пожары в Якутии. Кац. Каспаров 13.08.2021
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В эфире Маша Майерс и Алексей Соломин.
Спикеры и гости эфира:
- Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в США
- Ася Рак, экономический обозреватель
- Вадим Лукашевич, авиаэксперт, кандидат технических наук
- Антон Колосов, адвокат
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