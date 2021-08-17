- Белый дом не отвечает или временно недоступен: почему после того, как Кабул без боя захватили талибы*, президент США Джо Байден молчал больше суток? А затем заявил странное, цитата: «Ни одна современная армия не сможет добиться стабильности, единства и безопасности в Афганистане».

- Предательство по-американски: правда ли, что Вашингтон заключил с талибами тайную сделку? И именно поэтому Белый дом так внезапно отказал в военной помощи правительству Гани и не стал наносить авиаудары по боевикам?

- Те же грабли - вид сбоку: сразу по окончании вывода своих войск из Афганистана США планируют покинуть Ирак. Почему это порождает новое множество вопросов и тревог во всем мире?

- Львята халифата: РИА ФАН готовит к выходу документальный фильм о детях дагестанцев, ушедших в запрещенный в РФ ИГИЛ**.

- «Никсоновский шок»: ровно 50 лет назад США, по сути, одним росчерком пера, обрушили всю мировую валютно-финансовую систему.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

**«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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