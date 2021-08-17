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Открытый эфир. Предательство по-американски и «Никсоновский шок» 17.08.2021

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Открытый эфир 17.08.2021. Предательство по-американски и «Никсоновский шок»
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Открытый эфир - Предательство по-американски и «Никсоновский шок» (17 Августа 2021)

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Опубликовано: 18 Августа 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Белый дом не отвечает или временно недоступен: почему после того, как Кабул без боя захватили талибы*, президент США Джо Байден молчал больше суток? А затем заявил странное, цитата: «Ни одна современная армия не сможет добиться стабильности, единства и безопасности в Афганистане». 

 

- Предательство по-американски: правда ли, что Вашингтон заключил с талибами тайную сделку? И именно поэтому Белый дом так внезапно отказал в военной помощи правительству Гани и не стал наносить авиаудары по боевикам?

 

- Те же грабли - вид сбоку: сразу по окончании вывода своих войск из Афганистана США планируют покинуть Ирак. Почему это порождает новое множество вопросов и тревог во всем мире?

 

- Львята халифата: РИА ФАН готовит к выходу документальный фильм о детях  дагестанцев, ушедших в запрещенный в РФ ИГИЛ**.

 

- «Никсоновский шок»: ровно 50 лет назад США, по сути, одним росчерком пера, обрушили всю мировую валютно-финансовую систему.

 

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

**«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

 

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