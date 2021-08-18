"Просто шуток" не бывает. Шутка - всегда мощное оружие (Платон Беседин)

"Не русские, а ноющая кучка дерьма": чиновник из Единой России высказался о своём народе

Прекрасной иллюстрацией силы жжения из-за позорища США в Афганистане стала та быстрота, с которой администрация YouTube удалила наш материал о бегстве американцев из Центральной Азии. Конечно, тут нет никакой цензуры, ну что вы. «Частная компания, имеют право»

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