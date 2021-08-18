Соловьёв LIVE - «Выходки антирусских нацистов!» Кто устраивает «языковые рейды» в Казахстане (18 Августа 2021)
Опубликовано: 18 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Друзья США за самолеты не цепляются»: Сатановский о "спящих ячейках" в России и судьбе Средней Азии
Еще
Организатор проекта «Тіл майданы» Куат Ахметов, ходивший по магазинам и кафе в Казахстане с «рейдами», снимал извинения русскоязычных граждан и требовал говорить на казахском языке.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Выходки антирусских нацистов!» Кто устраивает «языковые рейды» в Казахстане (18 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.