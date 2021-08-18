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Соловьёв LIVE. «Выходки антирусских нацистов!» Кто устраивает «языковые рейды» в Казахстане 18.08.2021

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Соловьёв LIVE 18.08.2021. «Выходки антирусских нацистов!» Кто устраивает «языковые рейды» в Казахстане
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Соловьёв LIVE - «Выходки антирусских нацистов!» Кто устраивает «языковые рейды» в Казахстане (18 Августа 2021)

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Опубликовано: 18 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Организатор проекта «Тіл майданы» Куат Ахметов, ходивший по магазинам и кафе в Казахстане с «рейдами», снимал извинения русскоязычных граждан и требовал говорить на казахском языке.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Выходки антирусских нацистов!» Кто устраивает «языковые рейды» в Казахстане (18 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Рубе борис борисович
18 Августа 2021, 16:47
м да в ссср такова не было
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Рубе борис борисович
18 Августа 2021, 16:53
не важно какой национальности и какой веры главное чтоб человеком был
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