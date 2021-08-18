Афганистан при талибах. Крушение Ил в Подмосковье. Путин утвердил план по борьбе с коррупцией

Афганистан в руках талибов. Атака на сторонников Навального. В Беларуси запретят Союз писателей?

Талибы* открыли огонь по протестующим в поддержку государственного флага в Джелалабаде, пишет местное издание Pajhwok Afghan News. По данным Al Jazeera, два человека погибли, еще 10 — пострадали. О том, что в результате стрельбы со стороны бойцов «Талибана»* пострадали и погибли протестующие, также сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей.



В Минске проходят обыски у сотрудников издания «БелаПАН». Как сообщается на сайте издания, следственные действия проходят у корреспондента Ирины Турчиной, редактора Александра Зайцева и бухгалтера Екатерины Боевой. Также на связь не выходит главный редактор «БелаПАНа» Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.

*Решением Верховного суда России движение «Талибан» признано террористическими и запрещено на территории РФ

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