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Дождь. Полиция у сторонников Навального. Афганистан: сопротивление талибам. В Беларуси обыски у журналистов 18.08.2021

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Телеканал Дождь 18.08.2021. Полиция у сторонников Навального. Афганистан: сопротивление талибам. В Беларуси обыски у журналистов
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Телеканал Дождь - Полиция у сторонников Навального. Афганистан: сопротивление талибам. В Беларуси обыски у журналистов (18 Августа 2021)

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Опубликовано: 18 Августа 2021

Талибы* открыли огонь по протестующим в поддержку государственного флага в Джелалабаде, пишет местное издание Pajhwok Afghan News. По данным Al Jazeera, два человека погибли, еще 10 — пострадали. О том, что в результате стрельбы со стороны бойцов «Талибана»* пострадали и погибли протестующие, также сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей. 


В Минске проходят обыски у сотрудников издания «БелаПАН». Как сообщается на сайте издания, следственные действия проходят у корреспондента Ирины Турчиной, редактора Александра Зайцева и бухгалтера Екатерины Боевой. Также на связь не выходит главный редактор «БелаПАНа» Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.

 

*Решением Верховного суда России движение «Талибан» признано террористическими и запрещено на территории РФ

 

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