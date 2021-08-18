Как российские магазины делают бешеные накрутки на свои товары? Можно ли победить ценовой сговор крупных сетевиков? Как интернет-магазины устанавливают собственные правила игры, наплевав на закон? На фоне пандемии, сложного периода для экономики в целом и для частного бизнеса конкретно, когда покупательская способность населения снижается, супермаркеты и крупные сети увеличили каким-то образом свою прибыль.

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