Время покажет (18 Августа 2021)
Опубликовано: 18 Августа 2021
Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев
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Новая история Афганистана, Евросоюз признал победу радикального движения Талибан*, как же будет строиться диалог? Националисты против автомата с газировкой, украинские радикалы разгромили макеты, установленные в центре Киева, посвященные быту страны в разные эпохи. Преступление без срока давности и без доказательств, Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над 12-летней.
*Талибан - запрещенная в России террористическая организация
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