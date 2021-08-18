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Время покажет 18.08.2021
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Время покажет (18 Августа 2021)

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Опубликовано: 18 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Новая история Афганистана, Евросоюз признал победу радикального движения Талибан*, как же будет строиться диалог? Националисты против автомата с газировкой, украинские радикалы разгромили макеты, установленные в центре Киева, посвященные быту страны в разные эпохи. Преступление без срока давности и без доказательств, Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над 12-летней.

 

*Талибан - запрещенная в России террористическая организация

 

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