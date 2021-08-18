Важное. Заявление Байдена по Афганистану. Погром от Нацкорпуса

"ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ КАРАСЕВА". СПЕЦЭФИР: США потерпели поражение в Афганистане? Может ли этот сценарий повториться у нас

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