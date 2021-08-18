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Константин Сёмин. Горбачев заговорил. Жертвуй на часовню. Опиум для народа. Галопом по Европам 18.08.2021

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Константин Сёмин 18.08.2021. Горбачев заговорил. Жертвуй на часовню. Опиум для народа. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Горбачев заговорил. Жертвуй на часовню. Опиум для народа. Галопом по Европам (18 Августа 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 18 Августа 2021

В этом выпуске:
- Каждый седьмой завод в России на грани банкротства, сообщают исследователи из Вышки;
- Союзмультфильм теперь – акционерное общество;
- Льготную семейную ипотеку продлили на полтора года;
- Горбачёв в годовщину путча снова заговорил;
- Сотрудникам РЖД под угрозой лишения премии предлагают скидываться на часовню;
- Мировая торговля застряла в пробках;
- Фигурантами опиоидного скандала в США оказались и российские бизнесмены;
- Американские мормоны в кризис заработали 20 миллиардов долларов;
- Талибам* решили дать отпор.

 

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

 

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