В этом выпуске:

- Каждый седьмой завод в России на грани банкротства, сообщают исследователи из Вышки;

- Союзмультфильм теперь – акционерное общество;

- Льготную семейную ипотеку продлили на полтора года;

- Горбачёв в годовщину путча снова заговорил;

- Сотрудникам РЖД под угрозой лишения премии предлагают скидываться на часовню;

- Мировая торговля застряла в пробках;

- Фигурантами опиоидного скандала в США оказались и российские бизнесмены;

- Американские мормоны в кризис заработали 20 миллиардов долларов;

- Талибам* решили дать отпор.

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Горбачев заговорил. Жертвуй на часовню. Опиум для народа. Галопом по Европам (18 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.