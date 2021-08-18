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Дождь. Полиция у сторонников Навального. Кризис на границе Беларуси и Литвы. Афганцы бегут от «Талибана» 18.08.2021

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Телеканал Дождь 18.08.2021. Полиция у сторонников Навального. Кризис на границе Беларуси и Литвы. Афганцы бегут от «Талибана»
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Телеканал Дождь - Полиция у сторонников Навального. Кризис на границе Беларуси и Литвы. Афганцы бегут от «Талибана» (18 Августа 2021)

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Опубликовано: 18 Августа 2021

Сотрудники полиции приходили уже к более 60 жителям Москвы, чьи данные оказались в слитой базе сторонников Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

 

Министерство внутренних дел Литвы опубликовало видео, на котором, как утверждается, 12 белорусских пограничников со щитами отталкивают группу из 35 нелегальных мигрантов на территорию Литвы.

 

*Решением Верховного суда России движение «Талибан» признано террористическими и запрещено на территории РФ

 

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