Афганистан при талибах. Крушение Ил в Подмосковье. Путин утвердил план по борьбе с коррупцией

Афганистан в руках талибов. Атака на сторонников Навального. В Беларуси запретят Союз писателей?

Полиция у участников митинга за Навального. Афганистан. Новое медиа Протасевича

Полиция у сторонников Навального. Афганистан: сопротивление талибам. В Беларуси обыски у журналистов

Сотрудники полиции приходили уже к более 60 жителям Москвы, чьи данные оказались в слитой базе сторонников Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Министерство внутренних дел Литвы опубликовало видео, на котором, как утверждается, 12 белорусских пограничников со щитами отталкивают группу из 35 нелегальных мигрантов на территорию Литвы.

*Решением Верховного суда России движение «Талибан» признано террористическими и запрещено на территории РФ

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Полиция у сторонников Навального. Кризис на границе Беларуси и Литвы. Афганцы бегут от «Талибана» (18 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.