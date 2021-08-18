Звезда LIVE - Афганистан: кто виноват и что делать (18 Августа 2021)
Опубликовано: 18 Августа 2021
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Авторский стрим ведущей программы «Между тем» на телеканале Звезда Наталии Метлиной. В прямом эфире в 21:00 ближневосточную тему обсудим с Рустемом Сафроновым [корреспондент радио «Спутник» в Вашингтоне], и Владимиром Снегирёвым [писатель, военный журналист, кандидат исторических наук]. Присоединяйтесь, участвуйте, комментируйте. Прямой эфир в 21:00.
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