Звезда LIVE. И снова здравствуйте 12.08.2021

Авторский стрим ведущей программы «Между тем» на телеканале Звезда Наталии Метлиной. В прямом эфире в 21:00 ближневосточную тему обсудим с Рустемом Сафроновым [корреспондент радио «Спутник» в Вашингтоне], и Владимиром Снегирёвым [писатель, военный журналист, кандидат исторических наук]. Присоединяйтесь, участвуйте, комментируйте. Прямой эфир в 21:00.

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