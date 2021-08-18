Соловьёв LIVE - Профилактика экстремизма. Предательство соратников Навального. Афганский излом США. Лабиринт (18 Августа 2021)
Опубликовано: 18 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Лабиринт Карнаухова» в эфире! В студии — Сергей Карнаухов.
- Профилактика экстремизма
- Предательство соратников Навального
- Афганский излом США
Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.
*Талибан (талибы) - террористическая организация, запрещенная в РФ
*ФБК - экстремистская организация, выполняющая функции иностранного агента на территории РФ
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