Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Профилактика экстремизма. Предательство соратников Навального. Афганский излом США. Лабиринт 18.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 18.08.2021. Профилактика экстремизма. Предательство соратников Навального. Афганский излом США. Лабиринт
18.08.2021 18.08.2021 18.08.2021 17.08.2021 17.08.2021 17.08.2021 17.08.2021 17.08.2021 16.08.2021 16.08.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Профилактика экстремизма. Предательство соратников Навального. Афганский излом США. Лабиринт (18 Августа 2021)

274 просмотра
13
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 18 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Лабиринт Карнаухова» в эфире! В студии — Сергей Карнаухов. 

- Профилактика экстремизма
- Предательство соратников Навального 
- Афганский излом США

Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.

 

*Талибан (талибы) - террористическая организация, запрещенная в РФ
*ФБК - экстремистская организация, выполняющая функции иностранного агента на территории РФ

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Профилактика экстремизма. Предательство соратников Навального. Афганский излом США. Лабиринт (18 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. Профилактика экстремизма. Предательство соратников Навального. Афганский излом США. Лабиринт 18.08.2021Звезда LIVE. Афганистан: кто виноват и что делать 18.08.2021Анатолий Шарий. На пляжах Запорожья обнаружено золото 18.08.2021Дождь. Полиция у сторонников Навального. Кризис на границе Беларуси и Литвы. Афганцы бегут от «Талибана» 18.08.2021Вести в 20:00 18.08.2021Особое мнение. Михаил Таратута 18.08.2021Константин Сёмин. Горбачев заговорил. Жертвуй на часовню. Опиум для народа. Галопом по Европам 18.08.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Украинский формат" 18.08.2021Стратегия с Анной Шафран 18.08.202160 минут. Вечерний выпуск. Демократия по-американски канула в лету 18.08.2021Анатолий Шарий. Память героя гестапо 18.08.2021НАШ. Важное. Нацкорпус громит советское. Реакция Украины на события в Афганистане 18.08.2021Особое мнение. Кирилл Мартынов 18.08.2021Николай Стариков. Итоги 20 лет США в Афганистане, кто развалил СССР 18.08.2021Дмитрий Гордон. Войнович: Может, Поклонская от мироточащей статуи Николая ІІ произошла, - вдруг там сперма была 18.08.2021

Все ток-шоу