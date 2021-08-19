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Полный контакт. Крах ГКЧП: 30 лет спустя. Закон против русофобов. Американский «Голос» 19.08.2021

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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 19.08.2021. Крах ГКЧП: 30 лет спустя. Закон против русофобов. Американский «Голос»
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым - Крах ГКЧП: 30 лет спустя. Закон против русофобов. Американский «Голос» (19 Августа 2021)

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Опубликовано: 19 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро!  Устанавливаем «Полный контакт»! Владимир Соловьёв и самые уважаемые эксперты страны на протяжении четырёх часов! Присоединяйтесь!

 

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Крах ГКЧП: 30 лет спустя. Закон против русофобов. Американский «Голос» (19 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Владимир
19 Августа 2021, 07:32
Единственная программа адекватно оценивающая все, что происходит и дающая правильную оценку подонкам. Респект!
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alex
19 Августа 2021, 10:47
По~моему Соловьев ошибся, назвав Руцкого вице~президентом России. Он бъл вице~президентом СССР.
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