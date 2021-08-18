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Принятые Михаилом Горбачевым решения больше других факторов повлияли на гибель Советского Союза, за что политика стоит поблагодарить, говорится в статье в шведской газете Svenska Dagbladet.

Журналисты пришли к выводу, что прекращение холодной войны и распад советского государства — "в основном дело рук Горбачева".

"Если бы не его специфический и, как оказалось, неудачный курс на реформирование Советского Союза, история могла бы пойти совершенно иным путем", — пояснили авторы.

В материале отмечается, что действия генсека ЦК КПСС и президента СССР были провальными в краткосрочной перспективе, но оказались "благословением для мира".

Смотрите онлайн Политическая Россия Шведы поблагодарили Горбачева за уничтожение СССР: "Спасибо вам за Ваше предательство народа СССР!" (18 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.