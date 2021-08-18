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Время в 21:00 18.08.2021

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Время в 21:00 18.08.2021
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Время в 21:00 (18 Августа 2021)

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Опубликовано: 19 Августа 2021

Смотрите в этом выпуске: погода разбушевалась в Москве и Подмосковье; перспективы Мордовии президент обсуждал с временно исполняющим обязанности главы республики; 40 лет управлению ЦСН ФСБ "Вымпел"; правила лотереи для вакцинированных утвердило правительство; бесплатные площадки для агитации в печатных изданиях определила жеребьевка в ЦИК; в Дагестане на самую мощную ГЭС будут водить экскурсии; 19 августа в Москве стартует Чемпионат мира по пляжному футболу.

 

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