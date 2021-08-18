Смотрите в этом выпуске: погода разбушевалась в Москве и Подмосковье; перспективы Мордовии президент обсуждал с временно исполняющим обязанности главы республики; 40 лет управлению ЦСН ФСБ "Вымпел"; правила лотереи для вакцинированных утвердило правительство; бесплатные площадки для агитации в печатных изданиях определила жеребьевка в ЦИК; в Дагестане на самую мощную ГЭС будут водить экскурсии; 19 августа в Москве стартует Чемпионат мира по пляжному футболу.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (18 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.