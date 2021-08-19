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Утренний разворот. Майерс и Соломин. Мельконьянц. Куксин 19.08.2021

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Утренний разворот 19.08.2021. Майерс и Соломин. Мельконьянц. Куксин
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Утренний разворот - Майерс и Соломин. Мельконьянц. Куксин (19 Августа 2021)

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Опубликовано: 19 Августа 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Маша Майерс и Алексей Соломин.

Спикеры и гости эфира:

- Ася Рак, экономический обозреватель

- Григорий Мельконьянц, сопредседатель общественного движения "Голос", признанного Российскими властями иностранным агентом

 - Живой гвоздь - Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела Greenpeace России

 

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