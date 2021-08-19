Дмитрий Гордон - Что мешает Украине стать успешной, о патриотизме и о том, кто разделяет Украину (19 Августа 2021)
Опубликовано: 19 Августа 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
Войнович: Может, Поклонская от мироточащей статуи Николая ІІ произошла, - вдруг там сперма была
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Фрагмент программы "Перші" на канале "Украина 24", где Дмитрий Гордон был приглашенным гостем
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