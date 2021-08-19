Генерал СБУ Петрулевич. Кто такие талибы, чего они хотят и пойдут ли войной на Россию

О смерти Марчука, о языковом омбудсмене, агентах ФСБ в вышиванках и языковой политике

Яценюк: Чего хочет Путин при своей жизни? Получить всю Украину – он этим живет

Войнович: Может, Поклонская от мироточащей статуи Николая ІІ произошла, - вдруг там сперма была

Фрагмент программы "Перші" на канале "Украина 24", где Дмитрий Гордон был приглашенным гостем

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