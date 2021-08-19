Соловьёв LIVE - «Ельцин, Собчак должны были быть арестованы»: Жириновский о путче 1991 года и главных ошибках ГКЧП (19 Августа 2021)
Опубликовано: 19 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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В прямом эфире «Полного контакта» российский политик Владимир Жириновский. Обсуждаем августовский путч ГКЧП, который произошёл 30 лет назад.
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