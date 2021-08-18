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Открытый эфир. Засуха, град и молнии как оружие и «печеньки с ультимативной начинкой» 18.08.2021

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Открытый эфир 18.08.2021. Засуха, град и молнии как оружие и «печеньки с ультимативной начинкой»
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Открытый эфир - Засуха, град и молнии как оружие и «печеньки с ультимативной начинкой» (18 Августа 2021)

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Опубликовано: 19 Августа 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Ахмад Масуд ведет тяжелые бои с боевиками на севере Афганистана - ждет ли страну кровавая междоусобица?

 

- Наличный состав: журналист Никита Мендкович нашел сенсационные документы о масштабах хищения в армии США за время операции в Афганистане.

 

- Хуже собаки: как американцы забыли украинских и грузинских военных в своей военной части в Кабуле, но зато эвакуировали всех своих животных?

 

- Печеньки с ультимативной начинкой: почему в Киеве так испугались визита Ангелы Меркель в Москву перед ее встречей с президентом Украины? Кто помогает Владимиру Зеленскому готовить план «б» для республик Донбасса?

 

- Погодные войска: способен ли человек использовать засуху, наводнения, град и молнии как оружие? Кто изучает эти возможности уже десятки лет подряд?

 

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