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Между тем. Меркель. Прощальная гастроль 18.08.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 18.08.2021. Меркель. Прощальная гастроль
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Между тем с Наталией Метлиной - Меркель. Прощальная гастроль (18 Августа 2021)

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Опубликовано: 19 Августа 2021

Ведущие: Наталья Метлина

20 августа канцлер Германии Ангела Меркель прилетает в Москву. Она отказалась озвучить конкретные темы встречи с президентом России Владимиром Путиным. Впрочем, цель турне ни для кого не секрет - снять напряжение вокруг «Северного потока-2».

 

Запустить газопровод планируют уже в этом году. А вопрос транзита российского газа через Украину пока не решен. В Незалежной царит паника, и сразу из Москвы канцлер отправится в Киев. Но почему там от этого визита не ждут ничего хорошего?

 

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