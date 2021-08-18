Между тем. Белоруссия. год после протестов 12.08.2021

20 августа канцлер Германии Ангела Меркель прилетает в Москву. Она отказалась озвучить конкретные темы встречи с президентом России Владимиром Путиным. Впрочем, цель турне ни для кого не секрет - снять напряжение вокруг «Северного потока-2».

Запустить газопровод планируют уже в этом году. А вопрос транзита российского газа через Украину пока не решен. В Незалежной царит паника, и сразу из Москвы канцлер отправится в Киев. Но почему там от этого визита не ждут ничего хорошего?

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