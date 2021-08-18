Между тем с Наталией Метлиной - Меркель. Прощальная гастроль (18 Августа 2021)
Опубликовано: 19 Августа 2021
Ведущие: Наталья Метлина
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20 августа канцлер Германии Ангела Меркель прилетает в Москву. Она отказалась озвучить конкретные темы встречи с президентом России Владимиром Путиным. Впрочем, цель турне ни для кого не секрет - снять напряжение вокруг «Северного потока-2».
Запустить газопровод планируют уже в этом году. А вопрос транзита российского газа через Украину пока не решен. В Незалежной царит паника, и сразу из Москвы канцлер отправится в Киев. Но почему там от этого визита не ждут ничего хорошего?
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