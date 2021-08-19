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Дождь. МИД об отравлении Навального. Что будет с наркотиками в Афганистане при талибах. Годовщина путча 19.08.2021

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Телеканал Дождь 19.08.2021. МИД об отравлении Навального. Что будет с наркотиками в Афганистане при талибах. Годовщина путча
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Телеканал Дождь - МИД об отравлении Навального. Что будет с наркотиками в Афганистане при талибах. Годовщина путча (19 Августа 2021)

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Опубликовано: 19 Августа 2021

Движение «Талибан» (запрещено на территории России) захватило столицу Афганистана Кабул. Тем временем на севере Афганистана растет сопротивление «Талибану». В провинции Панджшер из остатков правительственных сил формируется объединение, противостоявшее талибам во время существования «Исламского эмирата Афганистана».

 

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