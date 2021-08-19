Телеканал Дождь - МИД об отравлении Навального. Что будет с наркотиками в Афганистане при талибах. Годовщина путча (19 Августа 2021)
Опубликовано: 19 Августа 2021
Полиция у сторонников Навального. Кризис на границе Беларуси и Литвы. Афганцы бегут от «Талибана»
Полиция у сторонников Навального. Афганистан: сопротивление талибам. В Беларуси обыски у журналистов
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Движение «Талибан» (запрещено на территории России) захватило столицу Афганистана Кабул. Тем временем на севере Афганистана растет сопротивление «Талибану». В провинции Панджшер из остатков правительственных сил формируется объединение, противостоявшее талибам во время существования «Исламского эмирата Афганистана».
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