Полиция у сторонников Навального. Афганистан: сопротивление талибам. В Беларуси обыски у журналистов

Полиция у сторонников Навального. Кризис на границе Беларуси и Литвы. Афганцы бегут от «Талибана»

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Движение «Талибан» (запрещено на территории России) захватило столицу Афганистана Кабул. Тем временем на севере Афганистана растет сопротивление «Талибану». В провинции Панджшер из остатков правительственных сил формируется объединение, противостоявшее талибам во время существования «Исламского эмирата Афганистана».

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