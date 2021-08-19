НАШ - Марафон. Скандалы с подготовкой ко Дню Независимости. Запуск "СП-2" в день Крымской платформы (19 Августа 2021)
Опубликовано: 19 Августа 2021
"ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ КАРАСЕВА". СПЕЦЭФИР: США потерпели поражение в Афганистане? Может ли этот сценарий повториться у нас
Еще
Обсуждаемые темы:
- Визит Ангелы Меркель в Украину 22 августа, сразу после встречи с Путиным;
Кабмин утвердил стратегию развития Казани до 2030 года;
- 23 августа состоится первый саммит "Крымской платформы";
- Скандалы с подготовкой празднования Дня Независимости Украины в Киеве;
- Встреча Зеленского с Байденом перенесена на 31 августа;
Смотрите онлайн НАШ Марафон. Скандалы с подготовкой ко Дню Независимости. Запуск "СП-2" в день Крымской платформы (19 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.