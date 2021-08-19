Важное. Заявление Байдена по Афганистану. Погром от Нацкорпуса

"ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ КАРАСЕВА". СПЕЦЭФИР: США потерпели поражение в Афганистане? Может ли этот сценарий повториться у нас

Важное. Нацкорпус громит советское. Реакция Украины на события в Афганистане

Обсуждаемые темы:

- Визит Ангелы Меркель в Украину 22 августа, сразу после встречи с Путиным;

Кабмин утвердил стратегию развития Казани до 2030 года;

- 23 августа состоится первый саммит "Крымской платформы";

- Скандалы с подготовкой празднования Дня Независимости Украины в Киеве;

- Встреча Зеленского с Байденом перенесена на 31 августа;

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Скандалы с подготовкой ко Дню Независимости. Запуск "СП-2" в день Крымской платформы (19 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.