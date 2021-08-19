Соловьёв LIVE - 30 лет путчу: бывший вице-президент Руцкой рассказал, как угнал самолет, чтобы попасть к Горбачеву (19 Августа 2021)
Опубликовано: 19 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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30-летие августовского путча. Гость – Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, доктор экономических наук, кандидат военных наук, профессор, бывший вице-президент Российской Федерации, губернатор Курской области (в 1996 – 2000 годах) Александр Руцкой.
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