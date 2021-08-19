Сергей Михеев. Режим рухнул. Президент сбежал. Это полный крах. Что будет дальше

Сергей Михеев. Афганистан - не Вьетнам. Обделались на весь мир. Нам выгодна небольшая нестабильность в Средней Азии

30 лет назад начался «августовский путч», и к власти – всего на несколько дней – пришло ГКЧП. Что это было – путч, мятеж, последняя революция или попытка переворота? И к каким последствиям в России и странах бывшего СССР привели те три августовских дня?

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