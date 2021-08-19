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Политическая Россия. Афганское позорище обвалило рейтинг Байдена 19.08.2021

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Политическая Россия 19.08.2021. Афганское позорище обвалило рейтинг Байдена
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Политическая Россия - Афганское позорище обвалило рейтинг Байдена (19 Августа 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 19 Августа 2021

На 7% обвалился рейтинг Джо Байдена после того, как американцы позорно бежали из Афганистана. Видно, заокеанский электорат не удовлетворили объяснения, что выбрасывание афганских лакеев США в мусорный контейнер – это такой хитрый план, типа призванный усложнить жизнь клятым русским и китайцам

 

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