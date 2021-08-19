"Не русские, а ноющая кучка дерьма": чиновник из Единой России высказался о своём народе

Шведы поблагодарили Горбачева за уничтожение СССР: "Спасибо вам за Ваше предательство народа СССР!"

На 7% обвалился рейтинг Джо Байдена после того, как американцы позорно бежали из Афганистана. Видно, заокеанский электорат не удовлетворили объяснения, что выбрасывание афганских лакеев США в мусорный контейнер – это такой хитрый план, типа призванный усложнить жизнь клятым русским и китайцам

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