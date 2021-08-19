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В Москве комики провели стендап-концерт «Шутки — не преступление» в поддержку Идрака Мирзализаде, арестованного за шутку про русских. Перед началом выступления комики включили обращение Мирзализаде из изолятора временного содержания, в котором он поблагодарил всех за поддержку.

А так же стендап-комики опубликовал видеоролик в поддержку коллеги Идрака Мирзализаде, получившего десять суток административного ареста по делу о возбуждении межнациональной вражды. Ролик под названием «Шутка — не преступление» в поддержку арестованного опубликован на YouTube-канале Stand-Up Club #1.

В съемках видео приняли участие Руслан Белый, Илья Соболев, Данила Поперечный, Костя Пушкин, Сергей Орлов, Слава Комиссаренко, а также телеведущий Михаил Шац и многие другие. Перед тем как выразить свою солидарность, юмористы называли свою национальность, подчеркивая, что Мирзализаде поддерживают люди разного происхождения.

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