Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. «Веселые и такие трусливые»: Соловьев о комиках, вставших на защиту Мирзализаде и судьбе русофобов 19.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 19.08.2021. «Веселые и такие трусливые»: Соловьев о комиках, вставших на защиту Мирзализаде и судьбе русофобов
19.08.2021 19.08.2021 19.08.2021 19.08.2021 18.08.2021 18.08.2021 18.08.2021 17.08.2021 17.08.2021 17.08.2021
Еще

Соловьёв LIVE - «Веселые и такие трусливые»: Соловьев о комиках, вставших на защиту Мирзализаде и судьбе русофобов (19 Августа 2021)

141 просмотр
3
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 19 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В Москве комики провели стендап-концерт «Шутки — не преступление» в поддержку Идрака Мирзализаде, арестованного за шутку про русских. Перед началом выступления комики включили обращение Мирзализаде из изолятора временного содержания, в котором он поблагодарил всех за поддержку. 

 

А так же стендап-комики опубликовал видеоролик в поддержку коллеги Идрака Мирзализаде, получившего десять суток административного ареста по делу о возбуждении межнациональной вражды. Ролик под названием «Шутка — не преступление» в поддержку арестованного опубликован на YouTube-канале Stand-Up Club #1.

 

В съемках видео приняли участие Руслан Белый, Илья Соболев, Данила Поперечный, Костя Пушкин, Сергей Орлов, Слава Комиссаренко, а также телеведущий Михаил Шац и многие другие. Перед тем как выразить свою солидарность, юмористы называли свою национальность, подчеркивая, что Мирзализаде поддерживают люди разного происхождения.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Веселые и такие трусливые»: Соловьев о комиках, вставших на защиту Мирзализаде и судьбе русофобов (19 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Дождь. Грудинина окончательно сняли с выборов. 5 лет колонии за митинг 23 января. Наркотрафик в Афганистане 19.08.2021Вести в 20:00 19.08.2021Звезда LIVE. Докатились 19.08.2021Анатолий Шарий. Как унизить миллионы людей 19.08.2021Особое мнение. Максим Шевченко 19.08.2021Константин Сёмин. Опять самолет. Раскулачить по-пекински. Бан для русофобов. Галопом по Европам 19.08.2021Стратегия с Анной Шафран 19.08.202160 минут. Вечерний выпуск 19.08.2021НАШ. Важное. Нацсовет подал в суд на лишение лицензии телеканала НАШ 19.08.2021Время покажет. Прощальный визит Ангелы Меркель 19.08.2021Время покажет 19.08.2021Место встречи. Базара нет 19.08.2021Соловьёв LIVE. «Веселые и такие трусливые»: Соловьев о комиках, вставших на защиту Мирзализаде и судьбе русофобов 19.08.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Голос народа" 19.08.2021Особое мнение. Андрей Колесников 19.08.2021

Все ток-шоу