Почему США хотят лишить Россию статуса рыночной экономики? Смогут ли западные махинации изолировать Россию от мировой торговли? И как Евросоюз пошел в атаку на российское импортозамещение?



Как чиновники пытаются быть ближе к молодежи? На что готовы депутаты ради интернет-славы? И почему современным подросткам для счастья не хватает товарища Сталина?

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