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Место встречи. Базара нет 19.08.2021

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Место встречи 19.08.2021. Базара нет
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Место встречи - Базара нет (19 Августа 2021)

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Опубликовано: 19 Августа 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Почему США хотят лишить Россию статуса рыночной экономики? Смогут ли западные махинации изолировать Россию от мировой торговли? И как Евросоюз пошел в атаку на российское импортозамещение?

Как чиновники пытаются быть ближе к молодежи? На что готовы депутаты ради интернет-славы? И почему современным подросткам для счастья не хватает товарища Сталина?

 

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