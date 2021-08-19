Время покажет (19 Августа 2021)
Опубликовано: 19 Августа 2021
Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев
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Прощальный визит, завтра Москву посетит Ангела Меркель, Киев замер в ожидании и гадает, чем обернется ее встреча с Путиным для них? Хаос в Кабуле, местный аэропорт продолжают осаждать сотни афганцев в надежде, что их спасут от режима талибов. Военные разгоняют их выстрелами в воздух и светошумовыми гранатами, можно ли было обойтись без этого кошмара?
*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.
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