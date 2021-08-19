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Время покажет (19 Августа 2021)

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Опубликовано: 19 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Прощальный визит, завтра Москву посетит Ангела Меркель, Киев замер в ожидании и гадает, чем обернется ее встреча с Путиным для них? Хаос в Кабуле, местный аэропорт продолжают осаждать сотни афганцев в надежде, что их спасут от режима талибов. Военные разгоняют их выстрелами в воздух и светошумовыми гранатами, можно ли было обойтись без этого кошмара?

 

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

 

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Комментариев: 2
Лариса
19 Августа 2021, 18:49
Горбачеву спасибо только за то, что дал возможность слышать и говорить. Но мы стали не слышать, а хавать бред врагов России, и не говорить, а повторять за ними вранье, которое лилось на Россию веками. Т.е. то, что сейчас продемонстрировала Украина и другие глупые постсоветские новообразования. За все спасибо себе.
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Лариса
19 Августа 2021, 19:30
Коллективные яшки в большой обиде на Россию, что им пришлось менять мировоззрение и хозяина. И в сильной зависти, что Россия опять сильна, самостоятельна и независима, в отличие например от той же яшкиной польши, которая вынуждена дудеть в американскую дуду и побираться, а не скулит, чтобы польша взяла у нее газку и не дала кусочек американской подачки от коллективной польши, чтобы яшки чувствовали себя великодушными главными холопами, а не побирушками, как сейча.
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