Комментариев: 2

Горбачеву спасибо только за то, что дал возможность слышать и говорить. Но мы стали не слышать, а хавать бред врагов России, и не говорить, а повторять за ними вранье, которое лилось на Россию веками. Т.е. то, что сейчас продемонстрировала Украина и другие глупые постсоветские новообразования. За все спасибо себе.

Лариса

Коллективные яшки в большой обиде на Россию, что им пришлось менять мировоззрение и хозяина. И в сильной зависти, что Россия опять сильна, самостоятельна и независима, в отличие например от той же яшкиной польши, которая вынуждена дудеть в американскую дуду и побираться, а не скулит, чтобы польша взяла у нее газку и не дала кусочек американской подачки от коллективной польши, чтобы яшки чувствовали себя великодушными главными холопами, а не побирушками, как сейча.