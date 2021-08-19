Видео - Время покажет. Прощальный визит Ангелы Меркель (19 Августа 2021)
Опубликовано: 19 Августа 2021
Сергей Михеев. Афганистан - не Вьетнам. Обделались на весь мир. Нам выгодна небольшая нестабильность в Средней Азии
Еще
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, у которой скоро истекает срок пребывания в должности, 20 августа прибудет в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным, а 22 августа она посетит Украину. Оба визита – однодневные. Какие темы будут обсуждаться в ходе этих визитов?
Смотрите онлайн Видео Время покажет. Прощальный визит Ангелы Меркель (19 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.