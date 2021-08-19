Сергей Михеев. Режим рухнул. Президент сбежал. Это полный крах. Что будет дальше

Сергей Михеев. Афганистан - не Вьетнам. Обделались на весь мир. Нам выгодна небольшая нестабильность в Средней Азии

Время покажет. 30 лет ГКЧП: путч и его последствия

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, у которой скоро истекает срок пребывания в должности, 20 августа прибудет в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным, а 22 августа она посетит Украину. Оба визита – однодневные. Какие темы будут обсуждаться в ходе этих визитов?

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Прощальный визит Ангелы Меркель (19 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.