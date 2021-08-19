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Время покажет. Прощальный визит Ангелы Меркель 19.08.2021

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Видео - Время покажет. Прощальный визит Ангелы Меркель (19 Августа 2021)

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Опубликовано: 19 Августа 2021

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, у которой скоро истекает срок пребывания в должности, 20 августа прибудет в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным, а 22 августа она посетит Украину. Оба визита – однодневные. Какие темы будут обсуждаться в ходе этих визитов?

 

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