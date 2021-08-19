В этом выпуске:

- В астраханской области разбился истребитель Миг-29, пилот погиб, причины выясняются;

- Рубль снова ползёт вниз: доллар стоит больше 74-х;

- АвтоВАЗ снова останавливает конвейеры – на этот раз на неделю с 23 августа;

- Китай объявил войну сверхдоходам;

- Афганистан остаётся без иностранных денег;

- Эрдоган заявил, что готов сотрудничать с талибами*;

- Единороссы хотят запретить въезд в страну русофобам.

*Талибан - запрещенная в России террористическая организация

Смотрите онлайн Константин Сёмин Опять самолет. Раскулачить по-пекински. Бан для русофобов. Галопом по Европам (19 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.