Константин Сёмин - Опять самолет. Раскулачить по-пекински. Бан для русофобов. Галопом по Европам (19 Августа 2021)
Опубликовано: 19 Августа 2021
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В этом выпуске:
- В астраханской области разбился истребитель Миг-29, пилот погиб, причины выясняются;
- Рубль снова ползёт вниз: доллар стоит больше 74-х;
- АвтоВАЗ снова останавливает конвейеры – на этот раз на неделю с 23 августа;
- Китай объявил войну сверхдоходам;
- Афганистан остаётся без иностранных денег;
- Эрдоган заявил, что готов сотрудничать с талибами*;
- Единороссы хотят запретить въезд в страну русофобам.
*Талибан - запрещенная в России террористическая организация
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