Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Опять самолет. Раскулачить по-пекински. Бан для русофобов. Галопом по Европам 19.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 19.08.2021. Опять самолет. Раскулачить по-пекински. Бан для русофобов. Галопом по Европам
19.08.2021 18.08.2021 17.08.2021 13.08.2021 12.08.2021 11.08.2021 11.08.2021 10.08.2021 10.08.2021 06.08.2021
Еще

Константин Сёмин - Опять самолет. Раскулачить по-пекински. Бан для русофобов. Галопом по Европам (19 Августа 2021)

18 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 19 Августа 2021

В этом выпуске:
- В астраханской области разбился истребитель Миг-29, пилот погиб, причины выясняются;
- Рубль снова ползёт вниз: доллар стоит больше 74-х;
- АвтоВАЗ снова останавливает конвейеры – на этот раз на неделю с 23 августа;
- Китай объявил войну сверхдоходам;
- Афганистан остаётся без иностранных денег;
- Эрдоган заявил, что готов сотрудничать с талибами*;
- Единороссы хотят запретить въезд в страну русофобам.

 

*Талибан - запрещенная в России террористическая организация

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Опять самолет. Раскулачить по-пекински. Бан для русофобов. Галопом по Европам (19 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Дождь. Грудинина окончательно сняли с выборов. 5 лет колонии за митинг 23 января. Наркотрафик в Афганистане 19.08.2021Вести в 20:00 19.08.2021Звезда LIVE. Докатились 19.08.2021Анатолий Шарий. Как унизить миллионы людей 19.08.2021Особое мнение. Максим Шевченко 19.08.2021Константин Сёмин. Опять самолет. Раскулачить по-пекински. Бан для русофобов. Галопом по Европам 19.08.2021Стратегия с Анной Шафран 19.08.202160 минут. Вечерний выпуск 19.08.2021НАШ. Важное. Нацсовет подал в суд на лишение лицензии телеканала НАШ 19.08.2021Время покажет. Прощальный визит Ангелы Меркель 19.08.2021Время покажет 19.08.2021Место встречи. Базара нет 19.08.2021Соловьёв LIVE. «Веселые и такие трусливые»: Соловьев о комиках, вставших на защиту Мирзализаде и судьбе русофобов 19.08.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Голос народа" 19.08.2021Особое мнение. Андрей Колесников 19.08.2021

Все ток-шоу