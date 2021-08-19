Телеканал Дождь - Грудинина окончательно сняли с выборов. 5 лет колонии за митинг 23 января. Наркотрафик в Афганистане (19 Августа 2021)
Опубликовано: 19 Августа 2021
МИД об отравлении Навального. Что будет с наркотиками в Афганистане при талибах. Годовщина путча
Полиция у сторонников Навального. Кризис на границе Беларуси и Литвы. Афганцы бегут от «Талибана»
Полиция у сторонников Навального. Афганистан: сопротивление талибам. В Беларуси обыски у журналистов
Еще
Верховный суд России признал законным исключение директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из списка КПРФ на выборах Госдумы. Об этом сообщает корреспондент Дождя. Таким образом, суд отклонил жалобу КПРФ и Грудинина.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в суде, назвал решение ЦИК о снятии Грудинина с выборов «абсолютно неправовым и несправедливым» и сравнил его с расстрелом Белого дома в 1993 году, отмечает РИА Новости.
Тверской районный суд приговорил к пяти годам колонии студента МГУ Сайда-Мухамеда Джумаева по обвинению в нападении на силовиков. На акции 23 января в поддержку Алексея Навального Джумаев подрался с силовиками.
*Решением Верховного суда России движение «Талибан» признано террористическими и запрещено на территории РФ
Смотрите онлайн Телеканал Дождь Грудинина окончательно сняли с выборов. 5 лет колонии за митинг 23 января. Наркотрафик в Афганистане (19 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.