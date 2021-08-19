Полиция у сторонников Навального. Афганистан: сопротивление талибам. В Беларуси обыски у журналистов

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Верховный суд России признал законным исключение директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из списка КПРФ на выборах Госдумы. Об этом сообщает корреспондент Дождя. Таким образом, суд отклонил жалобу КПРФ и Грудинина.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в суде, назвал решение ЦИК о снятии Грудинина с выборов «абсолютно неправовым и несправедливым» и сравнил его с расстрелом Белого дома в 1993 году, отмечает РИА Новости.



Тверской районный суд приговорил к пяти годам колонии студента МГУ Сайда-Мухамеда Джумаева по обвинению в нападении на силовиков. На акции 23 января в поддержку Алексея Навального Джумаев подрался с силовиками.



*Решением Верховного суда России движение «Талибан» признано террористическими и запрещено на территории РФ

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