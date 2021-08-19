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Дождь. Грудинина окончательно сняли с выборов. 5 лет колонии за митинг 23 января. Наркотрафик в Афганистане 19.08.2021

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Телеканал Дождь 19.08.2021. Грудинина окончательно сняли с выборов. 5 лет колонии за митинг 23 января. Наркотрафик в Афганистане
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Телеканал Дождь - Грудинина окончательно сняли с выборов. 5 лет колонии за митинг 23 января. Наркотрафик в Афганистане (19 Августа 2021)

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Опубликовано: 19 Августа 2021

Верховный суд России признал законным исключение директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из списка КПРФ на выборах Госдумы. Об этом сообщает корреспондент Дождя. Таким образом, суд отклонил жалобу КПРФ и Грудинина.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в суде, назвал решение ЦИК о снятии Грудинина с выборов «абсолютно неправовым и несправедливым» и сравнил его с расстрелом Белого дома в 1993 году, отмечает РИА Новости. 


Тверской районный суд приговорил к пяти годам колонии студента МГУ Сайда-Мухамеда Джумаева по обвинению в нападении на силовиков. На акции 23 января в поддержку Алексея Навального Джумаев подрался с силовиками.


*Решением Верховного суда России движение «Талибан» признано террористическими и запрещено на территории РФ

 

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