Политическая Россия - Европейский Союз признал власть Талибана: Орды беженцев рвутся в Европу (19 Августа 2021)
Опубликовано: 19 Августа 2021
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ЕС признал победу «Талибана» в Афганистане
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал необходимость диалога с талибами после разгрома ими правительственной армии, которую поддерживали ЕС и США
*Талибан - запрещенная в России террористическая организация
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