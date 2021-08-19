«Ельцин, Собчак должны были быть арестованы»: Жириновский о путче 1991 года и главных ошибках ГКЧП

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«Веселые и такие трусливые»: Соловьев о комиках, вставших на защиту Мирзализаде и судьбе русофобов

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве. Сегодня обсудим:

- Запрет на въезд для русофобов

- Заговор банды Ельцина против СССР

- Расправы талибов* в Кабуле

- Сенсационные признания Байдена про Афганистан

*Талибан (талибы) - террористическая организация, запрещённая в РФ

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Запрет на въезд для русофобов. Заговор против СССР. Расправы талибов* в Кабуле. Спецэфир (19 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.