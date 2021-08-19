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Соловьёв LIVE. Запрет на въезд для русофобов. Заговор против СССР. Расправы талибов* в Кабуле. Спецэфир 19.08.2021

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Соловьёв LIVE 19.08.2021. Запрет на въезд для русофобов. Заговор против СССР. Расправы талибов* в Кабуле. Спецэфир
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Соловьёв LIVE - Запрет на въезд для русофобов. Заговор против СССР. Расправы талибов* в Кабуле. Спецэфир (19 Августа 2021)

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Опубликовано: 19 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве. Сегодня обсудим:

- Запрет на въезд для русофобов
- Заговор банды Ельцина против СССР
- Расправы талибов* в Кабуле
- Сенсационные признания Байдена про Афганистан

 

*Талибан (талибы) - террористическая организация, запрещённая в РФ

 

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