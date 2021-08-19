Смотрите в этом выпуске: 30 лет назад начался "августовский путч"; Крыму и Краснодарскому краю приходится держать один удар непогоды за другим; Дагестан сегодня в центре внимания президента; для урегулирования ситуации в Афганистане можно восстановить московский формат; свое слово о происходящем в Афганистане говорят западные политики; в Киргизии состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе; Международные армейские игры стартуют в воскресенье; православные отмечают Преображение Господне.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (19 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.