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Время в 21:00 19.08.2021

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Время в 21:00 19.08.2021
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Время в 21:00 (19 Августа 2021)

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Опубликовано: 19 Августа 2021

Смотрите в этом выпуске: 30 лет назад начался "августовский путч"; Крыму и Краснодарскому краю приходится держать один удар непогоды за другим; Дагестан сегодня в центре внимания президента; для урегулирования ситуации в Афганистане можно восстановить московский формат; свое слово о происходящем в Афганистане говорят западные политики; в Киргизии состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе; Международные армейские игры стартуют в воскресенье; православные отмечают Преображение Господне.

 

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