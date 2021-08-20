Утренний разворот - Майерс и Соломин. Памфилова. Жириновский. Емельянов. Иноземцев (20 Августа 2021)
Опубликовано: 20 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире Маша Майерс и Алексей Соломин.
Спикеры и гости эфира:
Владислав Леонидович Иноземцев, экономист, публицист
«Эхономика»
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Алексей Александрович Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
Элла Александровна Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии
Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР
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