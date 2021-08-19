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Открытый эфир. Гуманизм не для всех и отравленные стрелы для СССР 19.08.2021

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Открытый эфир 19.08.2021. Гуманизм не для всех и отравленные стрелы для СССР
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Открытый эфир - Гуманизм не для всех и отравленные стрелы для СССР (19 Августа 2021)

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Опубликовано: 20 Августа 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Молочные реки и кисельные берега: на первой пресс-конференции после захвата власти представители «Талибана»* пообещали, что не будут мстить врагам, не будут преследовать тех, кто работал на правительство Гани и американцев.

 

- Батальон убийц под названием «Миротворец»: какие зверства творили в Донбассе боевики этого добровольческого подразделения?

 

- Гуманизм не для всех: в чем суть масштабной амнистии, которую Киев готовит к тридцатилетию независимости Украины?

 

- Ветер с моря дул: почему еще до начала международных учений «Морской бриз - 2021» на Украине распространилась информация о том, что эти маневры - только повод для завоза в страну военной техники НАТО, которая позднее останется в распоряжении ВСУ?

 

- Отравленные стрелы для СССР: ФСБ впервые рассекретила документы о том, что в годы Второй мировой войны Япония планировала развернуть бактериологическую войну против Советского Союза.

 

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

 

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