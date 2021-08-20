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Соловьёв LIVE. Навальный: отравление, которого не было. Эксклюзив. Проект «Пациент». Часть 1 20.08.2021

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Соловьёв LIVE 20.08.2021. Навальный: отравление, которого не было. Эксклюзив. Проект «Пациент». Часть 1
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Соловьёв LIVE - Навальный: отравление, которого не было. Эксклюзив. Проект «Пациент». Часть 1 (20 Августа 2021)

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Опубликовано: 20 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

20 августа - годовщина знаменитого отправления, которого не было. О нестыковках, об отсутствии внятного ответа от западных организаций и знакомых методах работы американских и европейских спецслужб - в проекте «Пациент».

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Навальный: отравление, которого не было. Эксклюзив. Проект «Пациент». Часть 1 (20 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
larisa
20 Августа 2021, 15:17
отличный политический детектив нужны субтитры на английском и немецком
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