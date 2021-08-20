Соловьёв LIVE - Навальный: отравление, которого не было. Эксклюзив. Проект «Пациент». Часть 1 (20 Августа 2021)
Опубликовано: 20 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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20 августа - годовщина знаменитого отправления, которого не было. О нестыковках, об отсутствии внятного ответа от западных организаций и знакомых методах работы американских и европейских спецслужб - в проекте «Пациент».
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