30 лет путчу: бывший вице-президент Руцкой рассказал, как угнал самолет, чтобы попасть к Горбачеву

«Веселые и такие трусливые»: Соловьев о комиках, вставших на защиту Мирзализаде и судьбе русофобов

Запрет на въезд для русофобов. Заговор против СССР. Расправы талибов* в Кабуле. Спецэфир

20 августа - годовщина знаменитого отправления, которого не было. О нестыковках, об отсутствии внятного ответа от западных организаций и знакомых методах работы американских и европейских спецслужб - в проекте «Пациент».

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