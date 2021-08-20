Наблюдателей за выборами признали иноагентами. 30 лет ГКЧП. Жизнь при талибах. Сонин

МИД об отравлении Навального. Что будет с наркотиками в Афганистане при талибах. Годовщина путча

Грудинина окончательно сняли с выборов. 5 лет колонии за митинг 23 января. Наркотрафик в Афганистане

Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным. Владимир Путин и Ангела Меркель обсудят двусторонние отношения и международные вопросы, в том числе газовый транзит в Европу, события в Афганистане и Белоруссии.

Алексей Навальный опубликовал пост, приуроченный к годовщине его отравления. В нем политик рассказал, как отметит это событие в колонии, и поблагодарил своих сторонников за реакцию и содействие.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Год отравлению Навального. Визит Меркель в Москву. Большое интервью Владимира Зеленского (20 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.