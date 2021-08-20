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Дождь. Год отравлению Навального. Визит Меркель в Москву. Большое интервью Владимира Зеленского 20.08.2021

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Телеканал Дождь 20.08.2021. Год отравлению Навального. Визит Меркель в Москву. Большое интервью Владимира Зеленского
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Телеканал Дождь - Год отравлению Навального. Визит Меркель в Москву. Большое интервью Владимира Зеленского (20 Августа 2021)

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Опубликовано: 20 Августа 2021

Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным. Владимир Путин и Ангела Меркель обсудят двусторонние отношения и международные вопросы, в том числе газовый транзит в Европу, события в Афганистане и Белоруссии.

 

Алексей Навальный опубликовал пост, приуроченный к годовщине его отравления. В нем политик рассказал, как отметит это событие в колонии, и поблагодарил своих сторонников за реакцию и содействие.

 

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